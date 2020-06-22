В Раде предлагают регистрировать родившихся и умерших в оккупированном Крыму

22 июня, 2020, 15:21

22 июня Верховной Радой зарегистрировано два законопроекта о введении процедуры регистрации фактов рождения и смерти, которые произошли на временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым

Об этом сообщило представительство президента в Автономной Республике Крым.

"Внедрение административной процедуры регистрации актов рождения - это долгожданный шаг со стороны украинской власти навстречу людям, которые живут в оккупации и противодействие "колониальной политике" России на территории Крыма", - сказала первая заместитель постоянного представителя президента Дарья Свиридова.

Она отметила, что должно быть содействие, чтобы каждый гражданин Украины имел доступ к украинским документам и сохранял связь с государством,

"Получал необходимую поддержку в будущем: социальные и административные услуги, возможность безвизовых путешествий и получения биометрического паспорта для выезда за границу, доступ к украинскому образованию и т.д.", - добавила она.

Представительство ожидает быстрого рассмотрения законопроекта парламентом и поддержания его текста депутатами разных фракций и групп.