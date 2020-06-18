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Espreso.tvОбществоРФ вытесняет украинцев из Крыма, а взамен переселила на остров минимум 300 тыс. человек, - представитель Зеленского

РФ вытесняет украинцев из Крыма, а взамен переселила на остров минимум 300 тыс. человек, - представитель Зеленского

Россия незаконно переселила на аннексированный полуостров сотни тысяч граждан

Об этом во время онлайн-дискуссии заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, передает РБК-Украина.

По его словам, Россия незаконно проводит изменения демографического состава населения в Крыму. Также оккупанты вытесняют с полуострова лиц, представляющих угрозу оккупации.

"Украинские и крымскотатарские журналисты, общественные деятели и другие лица, которые не признают попытки аннексии Крыма, выгоняются из полуострова", - подчеркнул он.

Взамен украинцев, Россия перемещает в Крым военнослужащих с их семьями, сотрудников правоохранительных органов и чиновников. В Крым уже переселили по меньшей мере 300 тысяч человек.

"Кроме того, РФ переводит граждан Украины из Крыма на постоянное место жительства на территории РФ. В частности, официальных сотрудников правоохранительных органов Украины", - добавил Кориневич.

Также большой проблемой остается то, что граждане Украины вынуждены получать российские паспорта для обеспечения безопасности своей жизни на полуострове.

  • Сейчас на базе Минреинтеграции Украины работает рабочая группа по разработке стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, часть этого документа будет непубличной.
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