Танкер Delfi не поднимут ли до 25 июня, - Одесская ОГА

22 июня, 2020, 17:32

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый проинформировал министра инфраструктуры Владислава Криклия, что владелец танкера Delfi, затонувшего в прошлом году рядом с городским пляжем, способен поднять судно и убрать его из акватории порта

Об этом Куцый заявил на брифинге 22 июня, сообщает Укринформ.

"Сегодня утром я общался с министром Владиславом Криклием о ситуации по поднятию танкера с мели. В том числе проинформировал его, что судовладелец, по моему мнению, не способен в срок до 25 июня убрать танкер с городского пляжа. Поэтому Администрации морских портов Украины принадлежит определиться: будет ли продлен срок судовладельцу для выполнения этих работ, АМПУ возьмется, наконец, собственными силами убрать танкер с мели. Я считаю, что АМПУ имеет необходимые полномочия для этого и должно взять на себя ответственность за поднятие судна, причем решить этот вопрос в кратчайшие сроки", - отметил глава ОГА.

По словам Куцого, судовладелец до сих пор уверяет, что выполнит свои обязательства. Для этого он должен завести воздушные баллоны в пустоты танкера, чтобы обеспечить плавучесть Delfi. Но времени для выполнения полного объема работ, в соответствии с согласованным планом, осталось мало - всего три дня.

Глава ОГА напомнил, что накануне специалисты АМПУ и Госэкоинспекции зафиксировали утечку нефтепродуктов в море с танкера и восстановили целостность плавучих боновых заграждений вокруг судна, из-за повреждения которых была загрязнена акватория порта. Сейчас инспекторы Госэкоинспекции определяют размер ущерба, нанесенного окружающей среде по вине владельца танкера, чтобы получить возмещение через суд.

Напомним, 21 июня с затонувшего у одесского побережья танкера Delfi стало выливаться топливо .

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