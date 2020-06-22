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Espreso.tvОбщество"Нафтогаз" дал прогноз цены на газ до начала отопительного сезона

"Нафтогаз" дал прогноз цены на газ до начала отопительного сезона

По прогнозам аналитиков "Нафтогаза", цены на голубое топливо будут снижаться до начала отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Аналитики "Нафтогаза" отмечают, что цены на основных европейских хабах растут со второй воскресенья июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды. Среди основных причин - отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

Однако, по прогнозам аналитиков "Нафтогаза", слабый спрос на газ в мире и высокие запасы в Европе и дальше будут давить на цены на ключевых рынках газа.

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"Предполагается, что до конца сезона уровень запасов в ПХГ приблизится к своему максимуму. Это будет способствовать прекращению любых инициатив по закачке газа и с учетом незначительного спроса приведет к снижению цены. Изменение ценовых тенденций возможно ближе к отопительному сезону", - отмечается в сообщении .

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