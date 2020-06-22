"Нафтогаз" дал прогноз цены на газ до начала отопительного сезона

22 июня, 2020, 18:35

По прогнозам аналитиков "Нафтогаза", цены на голубое топливо будут снижаться до начала отопительного сезона

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз".

Аналитики "Нафтогаза" отмечают, что цены на основных европейских хабах растут со второй воскресенья июня как для текущего месяца, так и на будущие периоды. Среди основных причин - отмена значительной части поставок в Европу сжиженного газа в июне и июле, рост промышленного производства после отмены карантина и переход европейских станций тепловой генерации на газ вместо угля.

Однако, по прогнозам аналитиков "Нафтогаза", слабый спрос на газ в мире и высокие запасы в Европе и дальше будут давить на цены на ключевых рынках газа.

Читайте также: Цена на газ для населения в июне снизится еще почти на 6% - СМИ

"Предполагается, что до конца сезона уровень запасов в ПХГ приблизится к своему максимуму. Это будет способствовать прекращению любых инициатив по закачке газа и с учетом незначительного спроса приведет к снижению цены. Изменение ценовых тенденций возможно ближе к отопительному сезону", - отмечается в сообщении .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb