Цена на газ для населения в июне снизится еще почти на 6% - СМИ

22 июня, 2020, 17:23

Цена поставки природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне этого года составит 2,142 грн / куб, что на 5,9% меньше, чем в мае 2020

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в июне 2020 г. составит 2,142 грн/куб.м (без учета НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов). Это на 5,9% меньше, чем в мае 2020 года, когда цена на газ составляла 2,276 грн/куб.м.

В издании напомнили, что с января 2020 г. оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые оосуществляются с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

В то же время с марта 2020 года на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

В издании также отметили, что Украина взяла на себя обязательства по 1 мая 2020 г. полностью либерализовать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте. Позже этот срок из-за карантина продлили на два месяца - до 1 июля 2020 года.