"Аталанта" Малиновского одержала разгромную победу в матче чемпионата Италии
22 июня, 2020, 09:08
В 25-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" разгромно победила "Сассуоло" со счетом 4: 1
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский начинал игру на скамейке запасных, однако на 70-й минуте он вышел на футбольное поле.
Чемпионат Италии по футболу
25 тур
21 июня
"Аталанта" - "Сассуоло" 4: 1
Голы: Дьимсити, 16 Сапата, 31, 66, Бурабия (авт.), 38 - Бурабия, 90 + 2
- 5 июня полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский не тренировался в общей группе из-за травмы .
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