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Espreso.tvСпорт"Аталанта" Малиновского одержала разгромную победу в матче чемпионата Италии

"Аталанта" Малиновского одержала разгромную победу в матче чемпионата Италии


фото: Getty Imaages
В 25-м туре чемпионата Италии по футболу "Аталанта" разгромно победила "Сассуоло" со счетом 4: 1

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский начинал игру на скамейке запасных, однако на 70-й минуте он вышел на футбольное поле.

Чемпионат Италии по футболу

25 тур

21 июня

"Аталанта" - "Сассуоло" 4: 1

Голы: Дьимсити, 16 Сапата, 31, 66, Бурабия (авт.), 38 - Бурабия, 90 + 2

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