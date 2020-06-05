Украинец Малиновский травмировался на тренировке

5 июня, 2020, 20:19

Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский не тренировался в общей группе из-за травмы

Об этом сообщает news.superscommesse.it.

У украинца есть проблемы с мышцей бедра. При этом повреждение Малиновского несерьезное и уже через несколько дней он сможет возобновить тренировки в общей группе.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.