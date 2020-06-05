 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУкраинец Малиновский травмировался на тренировке

Украинец Малиновский травмировался на тренировке


фото: Getty Images
Полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский не тренировался в общей группе из-за травмы

Об этом сообщает news.superscommesse.it.

У украинца есть проблемы с мышцей бедра. При этом повреждение Малиновского несерьезное и уже через несколько дней он сможет возобновить тренировки в общей группе.

В текущем сезоне Руслан Малиновский провел 31 матч за итальянскую "Аталанту", забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 11 млн евро.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

5 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать