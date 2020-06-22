Президент отказался от идеи сократить количество судей Верховного суда

22 июня, 2020, 18:06

На сайте Верховной Рады появился текст законопроекта о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы относительно деятельности Верховного суда

Соответствующий документ был внесен президентом Зеленским и определен как неотложный.

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному Закону. В частности, он предлагает отменить сокращение числа судей.

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Напомним, зимой КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно по поводу:

ликвидации Верховного суда Украины;

изменения количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;

статуса и организации деятельности органов судейского управления - Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

деятельности комиссии по вопросам добропорядочности и этики;

процедуры осуществления дисциплинарными палатами ВРП дисциплинарного производства в отношении судьи.

В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.

В октябре 2019 г. Рада приняла во втором чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления.

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