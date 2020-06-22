Президент отказался от идеи сократить количество судей Верховного суда
Соответствующий документ был внесен президентом Зеленским и определен как неотложный.
Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде изменить свою судебную реформу, которую Конституционный суд признал несоответствующей Основному Закону. В частности, он предлагает отменить сокращение числа судей.
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Напомним, зимой КСУ признал отдельные нормы судебной реформы президента неконституционными, а именно по поводу:
- ликвидации Верховного суда Украины;
- изменения количественного состава ВС и размера вознаграждения судьи этого суда;
- статуса и организации деятельности органов судейского управления - Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей Украины;
- деятельности комиссии по вопросам добропорядочности и этики;
- процедуры осуществления дисциплинарными палатами ВРП дисциплинарного производства в отношении судьи.
В резолютивной части своих решений КСУ рекомендовал парламенту безотлагательно привести положения законодательства в соответствие с этими решениями.
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