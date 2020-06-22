Первая ракетка мира Джокович отказался сдавать тест на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом
22 июня, 2020, 12:44
Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать анализ на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом Григором Димитровым
Об этом сообщает kurir.rs.
По информации источника, серб не хочет сдавать тест, потому что хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов, как и все в его команде и окружении. Тренер Джоковича Иванишевич по собственной инициативе сделал анализ три дня назад, и результат был отрицательным.
По прибытии в Белград Джокович свяжется с эпидемиологом и своим личным врачом, после чего будет следовать их рекомендациям.
- 22 июня стало известно, что бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус .
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