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Espreso.tvСпортПервая ракетка мира Джокович отказался сдавать тест на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом

Первая ракетка мира Джокович отказался сдавать тест на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом


фото: Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать анализ на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом Григором Димитровым

Об этом сообщает kurir.rs.

По информации источника, серб не хочет сдавать тест, потому что хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов, как и все в его команде и окружении. Тренер Джоковича Иванишевич по собственной инициативе сделал анализ три дня назад, и результат был отрицательным.

По прибытии в Белград Джокович свяжется с эпидемиологом и своим личным врачом, после чего будет следовать их рекомендациям.

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