Первая ракетка мира Джокович отказался сдавать тест на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом

22 июня, 2020, 12:44

Первая ракетка мира Новак Джокович отказался сдавать анализ на коронавирус после контакта с зараженным теннисистом Григором Димитровым

Об этом сообщает kurir.rs.

По информации источника, серб не хочет сдавать тест, потому что хорошо себя чувствует и не испытывает симптомов, как и все в его команде и окружении. Тренер Джоковича Иванишевич по собственной инициативе сделал анализ три дня назад, и результат был отрицательным.

По прибытии в Белград Джокович свяжется с эпидемиологом и своим личным врачом, после чего будет следовать их рекомендациям.

22 июня стало известно, что бывшая третья ракетка мира болгарин Григор Димитров сдал положительный тест на коронавирус .