Один из старейших видов спорта могут убрать из программы Олимпиады

22 июня, 2020, 15:46

Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр-2024

Об этом сообщает Главком.

Зато в программу Олимпиады могут добавить пляжную борьбу.

"В 2022 году в Дакаре состоятся юношеские Олимпийские игры, из программы которых убрали соревнования по греко-римской борьбе. Зато добавили пляжную борьбу. У Международного олимпийского комитета свои принципы, они пытаются сделать борьбу зрелищной. Очевидно, греко-римский стиль выпадет из программы Олимпиады 2024", - рассказал исполняющий обязанности президента Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев.

Греко-римская борьба входит в олимпийскую программу с 1896 года. Соревнования по этому виду спорта не проводились на Играх только в 1900-м году.

11 июня сообщалось, что из-за коррупционного скандала в международной федерации тяжелой атлетики этот вид спорта могут исключить из программы Олимпийских игр .