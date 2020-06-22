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Espreso.tvСпортОдин из старейших видов спорта могут убрать из программы Олимпиады

Один из старейших видов спорта могут убрать из программы Олимпиады


фото: Getty Images
Греко-римскую борьбу могут убрать из программы Олимпийских игр-2024

Об этом сообщает Главком.

Зато в программу Олимпиады могут добавить пляжную борьбу.

"В 2022 году в Дакаре состоятся юношеские Олимпийские игры, из программы которых убрали соревнования по греко-римской борьбе. Зато добавили пляжную борьбу. У Международного олимпийского комитета свои принципы, они пытаются сделать борьбу зрелищной. Очевидно, греко-римский стиль выпадет из программы Олимпиады 2024", - рассказал исполняющий обязанности президента Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев.

Греко-римская борьба входит в олимпийскую программу с 1896 года. Соревнования по этому виду спорта не проводились на Играх только в 1900-м году.

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