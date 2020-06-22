Новые правила ослабления карантина: готовы Киев и 10 областей, - МЗ

22 июня, 2020, 17:00

Министерство здравоохранения опубликовало перечень регионов, которые могут переходить к ослаблению карантина, согласно новым правилам

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Карантин теперь будут усиливать в регионах, где:

загруженность коек в учреждениях здравоохранения составляет более 50%;

среднее количество ПЦР-исследований и ИФА-тестов менее 24 на 100 тыс. населения в течение недели;

коэффициент выявления случаев коронавируса более 11%;

показатель динамики роста случаев COVID-19 более 10%.

В Винницкой, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черкасской областях, а также в Киеве эти показатели ниже, поэтому они могут переходить к послаблениям.

В то же время в Закарпатской и Черновицкой области показатель динамики роста случаев более 10% и более 50% коек для пациентов с COVID-19 заполнены.

Также высокая динамика роста заболевания во Львовской, Житомирской, Волынской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Ривненской области.

В шести областях: Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской и Черниговской низкий уровень тестирования - менее 24 теста на 100 тысяч населения.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 22 июня, в Украине зафиксировано 37 241 случай заражения коронавирусом COVID-19, из них 1012 - смертельные, 16642 пациента выздоровели.