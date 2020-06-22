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Espreso.tvОбществоНа Закарпатье усилили карантин, запретили плановые госпитализации

На Закарпатье усилили карантин, запретили плановые госпитализации

На Закарпатье из-за увеличения показателей заболеваемости COVID-19 усилили противоэпидемические мероприятия

Об этом сообщили в пресс-центре Закарпатской ОГА, передает УНИАН .

"Было принято решение отменить ослабление противоэпидемических мероприятий, введенных на территории Закарпатской области решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 29 мая 2020 № 8 (с изменениями от 18.06.2020)", - уточнили в ОГА.

Решением комиссии с 25 июня на территории области запрещено проведение плановых госпитализаций в учреждениях здравоохранения, кроме оказания медпомощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам с онкологическими заболеваниями, а также проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации, если в результате их переноса (отсрочки) существует значительный риск для жизни или здоровья.

Срок действия решения - до улучшения эпидемической ситуации и принятия отдельного решения.

Также запрещены в выходные и праздничные дни регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров общественным автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном сообщении. В ОГА сообщили, что с 23 июня будут установлены контрольно-пропускные пункты на перевалах в Закарпатской области, в частности, на автодорогах Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" и М-06 "Киев-Чоп".

"Осуществлять пропуск лиц через эти пункты будут только после проведения температурного скрининга с бесконтактной термометрией всех пассажиров, фиксации времени пересечения, номеров транспортных средств и направления движения, места отбытия и прибытия транспортного средства (пассажиров)", - добавили в ведомстве.

Кроме того, властям на местах и органам государственной регистрации актов гражданского состояния следует обеспечить заблаговременное предоставление в органы Национальной полиции информации о проведении запланированных торжественных мероприятий, связанных с заключением брака для осуществления контроля за соблюдением карантинных требований.

  • На территории Волынской области из-за увеличения количества новых случаев заболевания решили усилить карантин.

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