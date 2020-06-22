На Волыни усиливают карантин: закрывают детсады и межобластного сообщения

22 июня, 2020, 19:18

На территории Волынской области из-за увеличения количества новых случаев заболевания решили усилить противоэпидемические мероприятия

Об этом сообщила Волынская ОГА в Facebook.

В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:

- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.

- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;

- проведение религиозных мероприятий с участием более 10 человек;

- работы дошкольных учебных заведений.

Волынская область до сих пор остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина.

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