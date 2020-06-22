На Волыни усиливают карантин: закрывают детсады и межобластного сообщения
Об этом сообщила Волынская ОГА в Facebook.
В соответствии с представлением главного государственного санитарного врача области с 22 июня территории Волыни усиливаются противоэпидемические мероприятия путем запрета:
- работы заведений общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.), торгово-развлекательных центров (кроме расположенных в них магазинов), деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению, учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры. Работа летних площадок пока разрешена.
- осуществление регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в межобластном сообщении;
- проведение религиозных мероприятий с участием более 10 человек;
- работы дошкольных учебных заведений.
Волынская область до сих пор остается в числе тех, кто все еще не готов к ослаблению карантина.
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