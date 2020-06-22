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Espreso.tvОбществоНа Львовщине восстанавливают пассажирские перевозки, - ОГА

На Львовщине восстанавливают пассажирские перевозки, - ОГА

Во Львовской области приняли решение возобновить пассажирские перевозки

Об этом передает пресс-служба Львовской ОГА.

Комиссия сформировала правила для запуска перевозок. В частности, запрещено ездить без масок или респираторов, а количество пассажиров не может превышает количество сидячих мест.

Председатель ОГА Максим Козицкий заявил, что карантин в области не ослаблен, а разрешение на перевозку вызвано тем, что тысячи людей из области едут на работу во Львов, что вызывает значительное скопление людей и нелегальные перевозки.

Его заместитель на брифинге добавил, что карантин продлили до 30 июня.

 

  • На территории Волынской области из-за увеличения количества новых случаев заболевания решили усилить противоэпидемические мероприятия.

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