На Львовщине восстанавливают пассажирские перевозки, - ОГА
22 июня, 2020, 20:58
Во Львовской области приняли решение возобновить пассажирские перевозки
Об этом передает пресс-служба Львовской ОГА.
Комиссия сформировала правила для запуска перевозок. В частности, запрещено ездить без масок или респираторов, а количество пассажиров не может превышает количество сидячих мест.
Председатель ОГА Максим Козицкий заявил, что карантин в области не ослаблен, а разрешение на перевозку вызвано тем, что тысячи людей из области едут на работу во Львов, что вызывает значительное скопление людей и нелегальные перевозки.
Его заместитель на брифинге добавил, что карантин продлили до 30 июня.
- На территории Волынской области из-за увеличения количества новых случаев заболевания решили усилить противоэпидемические мероприятия.
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