Стало известно, насколько серьезную травму получил Милевский в финале Кубка Беларуси

25 мая, 2020, 11:29

В финале Кубка Беларуси по футболу украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский получил травму

Об этом сообщает pressball.by.

35-летний форвард был заменен на106-й минуте.

"Что случилось в эпизоде вашей травмы? Копитович наступил на ногу. Сначала думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре", - рассказал Милевский.

Артем Милевский в 2000 году переехал в Киев и принял украинское гражданство. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 18 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.