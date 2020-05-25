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Espreso.tvСпортСтало известно, насколько серьезную травму получил Милевский в финале Кубка Беларуси

Стало известно, насколько серьезную травму получил Милевский в финале Кубка Беларуси


фото: dynamo-brest.by
В финале Кубка Беларуси по футболу украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский получил травму

Об этом сообщает pressball.by.

35-летний форвард был заменен на106-й минуте.

"Что случилось в эпизоде вашей травмы? Копитович наступил на ногу. Сначала думал, что все серьезно, но сейчас как-то расходился, лед подержал, вроде ничего уже. Буду готовиться к следующей игре", - рассказал Милевский.

Артем Милевский в 2000 году переехал в Киев и принял украинское гражданство. С 2002 до 2013 года выступал за киевское "Динамо". За сборную Украины сыграл 50 матчей и забил 8 голов.

В нынешнем сезоне форвард сыграл за Брестское "Динамо" 18 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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