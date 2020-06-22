Медведчук задекларировал оффшор с яхтой за $200 млн, - Bihus.Info
Об этом сообщает bihus.info.
Информация об этом появилась после обнародования электронной декларации Медведчука.
В ней жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром оффшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах
Именно на эту офшорку записана пятипалубная яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов.
На сайте владельцев яхт отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.
Согласно закону о предотвращении коррупции, депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей.
Недекларирование яхты нардепом должно стать основанием для проверки НАПК и НАБУ.
Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была имеет бассейн 4 на 12 метров, который расположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа.
- Глава политсовета партии ОПЗЖ и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук задекларировал ряд оффшорных компаний, на которые частично оформлен бизнес в Украине, к которому имеет отношение олигарх Игорь Коломойский.
Читайте также
-
22 июня, 2020 Практическая конспирология
-
-
-
-
19 июня, 2020 Удушающее величие