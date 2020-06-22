Медведчук задекларировал оффшор с яхтой за $200 млн, - Bihus.Info

22 июня, 2020, 20:43

Народный депутат и кум президента РФ Виктор Медведчук задекларировал оффшорную компанию, которой принадлежит одна из самых дорогих в мире яхт - Royal Romance ориентировочной стоимостью $200 млн

Об этом сообщает bihus.info.

Информация об этом появилась после обнародования электронной декларации Медведчука.

В ней жена Медведчука Оксана Марченко указана бенефициаром оффшорной компании Fregata Marine Ltd, зарегистрированной на Маршалловых островах

Именно на эту офшорку записана пятипалубная яхта Royal Romance - по данным ресурса VesselFinder, который предоставляет услуги по отслеживанию судов.

На сайте владельцев яхт отмечается, что судно не сдается в аренду и не продается.

Согласно закону о предотвращении коррупции, депутаты должны указывать недвижимость, ценные вещи, транспортные средства, ценные бумаги, нематериальные и денежные активы компаний, бенефициарами которых являются сами или члены их семей.

Недекларирование яхты нардепом должно стать основанием для проверки НАПК и НАБУ.

Пятипалубная яхта Royal Romance длиной 92,5 метра была имеет бассейн 4 на 12 метров, который расположен на главной кормовой палубе. На яхте размещаются 14 гостей и 22 члена экипажа.