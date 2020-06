Жена Медведчука является партнером Коломойского в трех облэнерго и двух металлургических заводах - "Схемы"

11 июня, 2020, 21:06

Председатель политсовета партии ОПЗЖ и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук задекларировал ряд оффшорных компаний, на которые частично оформлен бизнес в Украине, к которому имеет отношение олигарх Игорь Коломойский

Об этом сообщают Схемы: коррупция в деталях .

По ряду задекларированных Медведчуком фирм, его жена Оксана Марченко владеет долями в бизнесе сразу в нескольких стратегических сферах, а именно - в энергетических компаниях: ЗАО "Львовоблэнерго", ЗАО "Прикарпатьеоблэнерго", ОАО "Запорожьеоблэнерго"; металлургических заводах: ЗАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" и АО"Запорожский завод ферросплавов"; логистических компаниях, входящих в систему так называемого Одесского перевалочного комплекса, а также в трех телеканалах: ООО "Телерадиокомпания"Студия 1+1", ООО "Гравис-Кино" ("2+2"), ЗАО "ТК "ТЕТ".

По имущественной декларации Виктора Медведчука, его жена, Оксана Марченко, является конечной бенефициаркой кипрских компаний Margaroza Commercial Ltd, Lex Perfecta Ltd, Kerelio Commercial Ltd, Miosaria Commercial Ltd и Zocatini Enterprises Ltd.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (Smida), именно эти 5 кипрских фирм являются владельцами 88% акций "Прикарпатьеоблэнерго".

Ранее эти кипрские компании в СМИ ассоциировали только с бизнесменами Григорием и Игорем Суркисами и группой Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

В расследовании говорится, что супруги Медведчук-Марченко, владельцы как минимум половины долей в каждой из этих кипрских фирм, а следовательно, суммарно они сконцентрировали не менее 44% акций этого облэнерго.

Также расследователи установили, что на четыре кипрские фирмы, задекларированные Медведчуком, записаны 89% акций "Львовоблэнерго".

Две кипрские компании Lex Perfecta Ltd и Kerelio Commercial Ltd, задекларированные Медведчуком как собственность его жены Оксаны Марченко, владеют более 23,5% акций другой энергокомпании - ОАО "Запорожьеоблэнерго".

Так же доли в кипрских фирмах поделены поровну между двумя номинальными держателями-киприотами, поэтому Марченко может оказаться бенефициарным владельцем не менее половины долей в обеих кипрских компаниях, а следовательно, семья нардепа могла сконцентрировать около 12% акций "Запорожьеоблэнерго".

Журналисты также обнаружили связь семьи народного депутата с крупными металлургическими предприятиями, которые ранее относили к группе Игоря Коломойского.

В своей имущественной декларации Медведчук указал, что его жена является владелицей еще четырех кипрских фирм - Soltex Ltd, Matrimax Ltd, Tapesta Ltd и Walltron Ltd. Журналисты обнаружили, что Марченко владеет 50% этих компаний через задекларированные ее мужем оффшорные компании с Британских Виргинских островов.

Все эти четыре кипрские компании, согласно данным Smida, являются владельцами 82,7% акций АО "Запорожский завод ферросплавов". Поэтому супруги Медведчук-Марченко совокупно владеют 41% акций этого предприятия.

Также в имущественной декларации Медведчук отметил, что его жена является владелицей трех кипрских фирм - Crascoda Holdings, Gazaro Ltd и Boundryco Ltd. В частности, она владеет 50% долями в двух последних через другие кипрские фирмы Vistormia Holdings Ltd и Ledisalio Holdings Ltd, хотя номинально они записаны на киприотов.

Эти три задекларированные нардепом кипрские фирмы владеют 34,2% акций ЗАО "Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь". Таким образом, семья Медведчука является конечным бенефициаром не менее 17% акций "Днепроспецстали".

Журналисты также обнаружили связь народного депутата от ОПЗЖ с логистическими предприятиями, входящими в систему так называемого Одесского перевалочного комплекса

В своей декларации Медведчук указал, что его жена является владелицей кипрской Tominersa Investments Ltd. Эта компания через ряд других кипрских фирм, контролирует около 10% четырех одесских логистических предприятий, которые владеют и оперируют инфраструктурными объектами в Одесском порту, а именно - ЗАО с иностранными инвестициями "Синтез Ойл", ОАО "Эксимнефтепродукт", ОАО "Одеснефтепродукт" и ООО "Укрлоудсистем".

Также "Схемы" обнаружили, что Виктор Медведчук причастен и к другому телеканалу группы ТЕТ. Хотя телеканал и не обнародовал полной структуры собственности, в Smida владельцем 100% акций ЧАО указана кипрская Bredgat Holdings Ltd, 25% которой, через цепочку других компаний владеет Bolvik Ventures LTD.

