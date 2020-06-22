Лидер "Шахтера" перенес операцию на колене
22 июня, 2020, 16:45
Бразильский футболист "Шахтера" Исмаили перенес операцию на колене
Об этом сообщает официальный Instagram "Шахтера".
Сегодня, 22 июня, в Риме Исмаили прооперировали колено. У 30-летнего бразильского защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.
На восстановление футболисту потребуется до шести месяцев. Бразилец травмировался на тренировке.
В нынешнем сезоне Исмаили сыграл за "Шахтер" 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
- 13 июня стало известно, что бразильский футболист "Шахтера" Исмаили пропустит полгода из-за тяжелой травмы .
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