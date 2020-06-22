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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" перенес операцию на колене

Лидер "Шахтера" перенес операцию на колене


фото: Getty Images
Бразильский футболист "Шахтера" Исмаили перенес операцию на колене

Об этом сообщает официальный Instagram "Шахтера".

Сегодня, 22 июня, в Риме Исмаили прооперировали колено. У 30-летнего бразильского защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

На восстановление футболисту потребуется до шести месяцев. Бразилец травмировался на тренировке.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл за "Шахтер" 31 матч, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исмаил успешно перенес операцию на колене в Риме. скорейшего

Сообщение, распространенный FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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