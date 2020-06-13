Лидер "Шахтера" пропустит полгода из-за травмы

13 июня, 2020, 17:07

Бразильский футболист "Шахтера" Исмаили пропустит полгода из-за тяжелой травмы

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

У 30-летнего бразильского защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

В ближайшее время Исмаили сделают операцию. На восстановление футболисту потребуется до шести месяцев. Бразилец травмировался на тренировке.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл за "Шахтер" 31 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

11 июня стало известно, что в 2016 году главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп лично заблокировал переход бразильского футболиста "Шахтера" Алекса Тейшейры в английский клуб.

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