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Espreso.tvСпортЛидер "Шахтера" пропустит полгода из-за травмы

Лидер "Шахтера" пропустит полгода из-за травмы


фото: shakhtar.com
Бразильский футболист "Шахтера" Исмаили пропустит полгода из-за тяжелой травмы

Об этом сообщает официальный сайт "Шахтера" .

У 30-летнего бразильского защитника диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава.

В ближайшее время Исмаили сделают операцию. На восстановление футболисту потребуется до шести месяцев. Бразилец травмировался на тренировке.

В нынешнем сезоне Исмаили сыграл за "Шахтер" 31 матча, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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