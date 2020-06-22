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Espreso.tvЭкономикаЛокализация в Prozorro: Тransparency International призывает Кабмин отказаться от неценовых критериев в закупках

Локализация в Prozorro: Тransparency International призывает Кабмин отказаться от неценовых критериев в закупках


фото: ukrinform
Организация призвала правительство не поддерживать постановление о введении неценового критерия "локализация" в государственных закупках, поскольку оно нарушает принцип равной конкуренции и противоречит международным обязательствам Украины

Об этом сообщает пресс-служба Transparency International (TI).

Согласно сообщению, Минэкономразвития во главе с Игорем Петрашко хочет откатить закупочную реформу и нарушить главный принцип Prozorro - равные правила игры. Министерство планирует ввести неценовой критерий локализации в закупках машиностроения.

Поскольку таким образом производители, которые подтвердили свою "национальность", будут получать преимущества на тендерах, TI и ряд общественных организаций призвали правительство не поддерживать этот проект. В организации отметили, что он противоречит действующему законодательству, международным обязательствам Украины, а также содержит коррупционные риски.

Кроме того, отметили в TI, принятие этого постановления будет превышением полномочий правительства, ведь сроки "локализации производства", "субъект хозяйствования сферы машиностроения" и "техника машиностроении" отсутствуют в Законе Украины "О публичных закупках", а все изменения сферы должны регулироваться данным законом.

"Внедрение локализации негативно скажется на конкуренции и приведет к удорожанию закупок. Если на тендере будут предлагать иностранный товар, дешевле отечественного, победителем станет продукт по национальной локализации. Подписка будет достигать до 30 процентов, а вопрос качества отходит на второй план", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, эта инициатива нарушает международные обязательства, согласно которым Украина не должна отдавать предпочтение каким-либо участникам публичных закупок и обеспечивать "равные правила игры" в закупках как для иностранных, так и для отечественных компаний.

Непрозрачный механизм подтверждения степени локализации, отметили в ТI, может стать коррупционным решением.

"Чтобы увеличить шанс стать победителем тендера, производитель должен предоставить в Минэкономразвития определенный перечень документов. Само министерство будет рассчитывать и подтверждать степень локализации. Однако информация, которую подает заявитель, не подлежит разглашению", - пояснили в пресс-службе.

В организации напомнили, что в 2017 году именно Минэкономики выступало против подобного законопроекта "Покупай украинское - плати украинцам", который также предлагал ввести неценовой критерий локализации в публичных закупках.

"Призываем Кабмин не допустить принятия указанного постановления и сосредоточиться на других путях поддержки национальных производителей", - отметили в организации.

  • Как сообщалось, 16 июня министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко предложил ввести критерий "локализация" в системе госзакупок Prozorro
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