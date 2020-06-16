Минэкономики предлагает ввести новый критерий для госзакупок через Prozorro

16 июня, 2020, 18:25

Минэкономики предлагает ввести критерий "локализация" в системе госзакупок Prozorro

Об этом сообщил на брифинге министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко, передает Еспресо.TV.

"Мы две недели назад вынесли на обсуждение проект пилотного постановления о локализации производства в секторе машиностроения. Мы думаем, что на ближайший правительственный комитет вынесем его для дальнейшего обсуждения, поскольку постановление достаточно сложное, но логика довольно проста: помимо ценовых критериев вводится простой и понятный критерий, который действует во многих странах мира - это локализация ", - сказал Петрашко.

Министр отметил, что речь идет о госзакупках, которые осуществляются через систему Prozorro.

По его словам, если уровень украинского компонента в товаре (заработные платы, налоги, производство) более 35% - такой товар претендует на дополнительный критерий "локализация". В системе закупок такой товар получает неценовую часть оценки в размере 30% от общей оценки.

"Государственные компании, или государственные структуры должны учитывать и отдавать предпочтение товарам, которые произведены частично в Украине", - подчеркнул Петрашко.

Министр также отметил, что до 50% компонентов для локомотивов могут производиться в Украине.

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