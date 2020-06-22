ФК "Львов" возглавит бывший тренер сборной Грузии

22 июня, 2020, 13:43

Бывший тренер молодежных сборных Грузии Георгий Цецадзе возглавит футбольный клуб "Львов"

Об этом сообщает "ТаТоТаке" в facebook.

По информации источника, 22 июня львовский клуб объявит о назначении нового главного тренера. Последнее место работы 45-летнего грузина был "Сабуртало".

За свою карьеру Георгий Цецадзе также возглавлял "Самтредиа", сборные Грузии U-21 и U-19, тбилисский "Локомотив", и "Дилу". Также работал ассистентом в национальной сборной Грузии, сборных Грузии U-17 и U-16.

22 июня армянин Егише Меликян покинул пост главного тренера футбольного клуба "Львов".