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Espreso.tvСпортФК "Львов" уволил главного тренера

ФК "Львов" уволил главного тренера


фото: pfclviv.com
Армянин Егише Меликян покинул пост главного тренера футбольного клуба "Львов"

Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

21 июня между клубом и армянским специалистом истек срок соглашения, стороны решили не продлевать контракт.

40-летний Егише Меликян возглавил "Львов" в октябре 2019-го года. Под его руководством команда провела 15 матчей в УПЛ. Львовяне получили 3 победы, 5 ничьих и 7 раз проиграли.

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