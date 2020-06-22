ФК "Львов" уволил главного тренера
22 июня, 2020, 10:16
Армянин Егише Меликян покинул пост главного тренера футбольного клуба "Львов"
Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.
21 июня между клубом и армянским специалистом истек срок соглашения, стороны решили не продлевать контракт.
40-летний Егише Меликян возглавил "Львов" в октябре 2019-го года. Под его руководством команда провела 15 матчей в УПЛ. Львовяне получили 3 победы, 5 ничьих и 7 раз проиграли.
- 19 июня в 27-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" уверенно победил "Львов" со счетом 3: 0 .
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