"Мариуполь" разгромно победил "Львов" в чемпионате Украины по футболу
19 июня, 2020, 18:54
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" уверенно победил "Львов" со счетом 3:0
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В сегодняшней встрече дубль сумел оформить 34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин. Еще один забитый мяч на счету Алексея Кащука.
После победы над "Львовом" команда расположилась на восьмой строчке, "львы" - одиннадцатые и имеют отрыв от последнего места 8 очков.
Чемпионат Украины по футболу
27-й тур
19 июня
"Мариуполь" - "Львов" 3:0
Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3
- Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1:1 .
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