 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Мариуполь" разгромно победил "Львов" в чемпионате Украины по футболу

"Мариуполь" разгромно победил "Львов" в чемпионате Украины по футболу


фото: fcmariupol.com
В 27-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" уверенно победил "Львов" со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В сегодняшней встрече дубль сумел оформить 34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин. Еще один забитый мяч на счету Алексея Кащука.

После победы над "Львовом" команда расположилась на восьмой строчке, "львы" - одиннадцатые и имеют отрыв от последнего места 8 очков.

Чемпионат Украины по футболу

27-й тур

19 июня

"Мариуполь" - "Львов" 3:0

Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать