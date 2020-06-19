"Мариуполь" разгромно победил "Львов" в чемпионате Украины по футболу

19 июня, 2020, 18:54

В 27-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" уверенно победил "Львов" со счетом 3:0

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В сегодняшней встрече дубль сумел оформить 34-летний форвард "Мариуполя" Руслан Фомин. Еще один забитый мяч на счету Алексея Кащука.

После победы над "Львовом" команда расположилась на восьмой строчке, "львы" - одиннадцатые и имеют отрыв от последнего места 8 очков.

Чемпионат Украины по футболу

27-й тур

19 июня

"Мариуполь" - "Львов" 3:0

Голы: Фомин, 5, 27, Кащук, 90+3

Напомним, 13 июня в 26-м туре чемпионата Украины по футболу "Мариуполь" и "Ворскла" сыграли вничью 1:1 .