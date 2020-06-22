Дела Майдана: бывшему следователю объявили подозрение

22 июня, 2020, 16:08

Бывшему старшему следователю районного управления Главного управления Министерства внутренних дел сообщили о подозрении из-за препятствования проведению митингов и злоупотребления служебным положением

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Бывшему старшему следователю сообщили о подозрении из-за дел Майдана.

По данным следствия, 21 января 2014 г. он составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана. А также подал безосновательное ходатайство об избрании в отношении невиновного лица меры пресечения в виде ареста.

Экс-следователю инкриминируют: незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление служебным положением;

служебный подлог;

заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц;

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, 18 июня о подозрении сообщили столичному экс-прокурору, действующему адвокату за привлечение к ответственности невиновных во время Майдана.

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