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Espreso.tvОбществоДела Майдана: бывшему следователю объявили подозрение

Дела Майдана: бывшему следователю объявили подозрение


фото: golos.ua
Бывшему старшему следователю районного управления Главного управления Министерства внутренних дел сообщили о подозрении из-за препятствования проведению митингов и злоупотребления служебным положением

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Бывшему старшему следователю сообщили о подозрении из-за дел Майдана.

По данным следствия, 21 января 2014 г. он составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана. А также подал безосновательное ходатайство об избрании в отношении невиновного лица меры пресечения в виде ареста.

Экс-следователю инкриминируют: незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц;

злоупотребление служебным положением;

служебный подлог;

заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц;

привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления по предварительному сговору группой лиц.

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