Дела Майдана: бывшему следователю объявили подозрение
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Бывшему старшему следователю сообщили о подозрении из-за дел Майдана.
По данным следствия, 21 января 2014 г. он составил и подписал сообщение о подозрении участнику Майдана. А также подал безосновательное ходатайство об избрании в отношении невиновного лица меры пресечения в виде ареста.
Экс-следователю инкриминируют: незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц;
злоупотребление служебным положением;
служебный подлог;
заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах, по предварительному сговору группой лиц;
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления по предварительному сговору группой лиц.
- Напомним, 18 июня о подозрении сообщили столичному экс-прокурору, действующему адвокату за привлечение к ответственности невиновных во время Майдана.
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