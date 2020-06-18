Дела Майдана: адвокату, экс-прокурору Киева сообщили о подозрении
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, бывший прокурор 21 января 2014 г., действуя по предварительному сговору группой лиц со своими руководителями, а также следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. В дальнейшем к протестующим было незаконно применена мера пресечения - содержание под стражей.
Подозреваемому инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
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