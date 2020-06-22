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Espreso.tvОбществоБолтон заявил, что будет голосовать за Байдена

Болтон заявил, что будет голосовать за Байдена


фото: reuters
Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что намерен голосовать на следующих президентских выборах за кандидата от Демократической партии Джо Байдена

Об этом сообщает The Telegraph .

"В 2016 году я голосовал за Трампа, а не за Хиллари Клинтон. Теперь, увидев этого президента вблизи, я не могу сделать это снова. Я беспокоюсь за страну, и он не представляет дело республиканцев, которое я хочу поддерживать", - заявил Болтон .

Он отметил , что Трамп "путает интересы страны со своими собственными".

"Это означает, что нет последовательной темы или стратегии. Решение, принятое в один день, может быть легко изменено на следующий", - сообщил Болтон.

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