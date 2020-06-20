В ОРДО заявляют о 35 новых случаях COVID-19
Также зарегистрировано 2 летальных случая - это мужчины в возрасте 62 и 63 лет, передает "минздрав ДНР". Об этом со ссылкой на Новости Донбасса рассказывает Еспресо.TV.
Все случаи коронавирусной инфекции обнаружили у контактных с больными ранее человек, среди них 5 медицинских работников и 1 ребенок. Как сообщается, сейчас состояние пациентов удовлетворительное.
Также там добавили, что по результатам двух отрицательных тестов с полным выздоровлением выписаны 17 человек.
В общем оккупационная администарции ОРДО подтверждает 994 случая COVID-19 с начала эпидемии. Из них выздоровели 278 человек, а 59 умерли. На лечении находится 641 пациент.
В Минздраве Украины нет официальных данных о количестве больных коронавирусом в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей, а также в захваченном Крыму.
На подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 355 новых случаев COVID-19.
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