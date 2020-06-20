"Мотор Сич" отменила рейсы из Запорожья в Киев и Минск

20 июня, 2020, 20:30

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19, авиакомпания "Мотор Сич" вносит изменения в расписание выполнения регулярных рейсов

Об этом сообщается на сайте компании, передает Еспресо.TV.

Рейсы М9 208 по маршруту Киев-Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года.

Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

"Пассажиров, имеющих билеты на отмененные рейсы, мы просим обратиться в Контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за оплаченный перевозки или переноса вылета на более позднюю дату", - отметили в компании.

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