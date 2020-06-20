 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Мотор Сич" отменила рейсы из Запорожья в Киев и Минск

"Мотор Сич" отменила рейсы из Запорожья в Киев и Минск


фото: Wikipedia
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением острого респираторного заболевания COVID-19, авиакомпания "Мотор Сич" вносит изменения в расписание выполнения регулярных рейсов

Об этом сообщается на сайте компании, передает Еспресо.TV.

Рейсы М9 208 по маршруту Киев-Запорожье по субботам и М9 207 по маршруту Запорожье - Киев по воскресеньям отменены на период с 20 июня по 24 октября 2020 года.

Рейсы между Запорожьем и Минском отменены на период с 1 по 16 июля. О точной дате возобновления полетов по данному маршруту будет сообщено дополнительно.

"Пассажиров, имеющих билеты на отмененные рейсы, мы просим обратиться в Контактный центр авиакомпании или в туристическое агентство, где приобретался авиабилет, для урегулирования вопросов возврата средств за оплаченный перевозки или переноса вылета на более позднюю дату", - отметили в компании.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать