На 21 июня Жадан обещает "небольшой фестиваль" в прифронтовой Авдеевке
Об этом он заявлял у себя на странице, передает Еспресо.TV .
"21 июня в Авдеевке мы делаем небольшой фестиваль с участием Олега Сенцова, Егора Соболева, Ларисы Руснак, Артема Полежаки, Жени Чуприны и нашей" Линии Маннергейма ". Будете где-то поблизости - заходите", - отметил он.
Как рассказал 15 июня Жадан, во второй половине этого месяца он сотрудничает с патриотическим радио Tryzub FM в Карловке под Авдеевкой.
На странице радиостанции можно увидеть видео последних эфиров с Жаданом.
Напомним, 19 июня на платформе YouTube обнародовали песню Руслана Горового на стихотворение Сергея Жадана "Спи моє дитя" в память о погибшем от теракта на Марше единства 22 февраля 15-летнего Даниила Дидика.
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