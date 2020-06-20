 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа 21 июня Жадан обещает "небольшой фестиваль" в прифронтовой Авдеевке

На 21 июня Жадан обещает "небольшой фестиваль" в прифронтовой Авдеевке


фото: kharkivobserver.com
В воскресенье, 21 июня 2020 года, писатель, поэт и певец Сергей Жадан устраивает концертную программу в городе Авдеевка Донецкой области, который расположен вплотную к линии фронта

Об этом он заявлял у себя на странице, передает Еспресо.TV .

"21 июня в Авдеевке мы делаем небольшой фестиваль с участием Олега Сенцова, Егора Соболева, Ларисы Руснак, Артема Полежаки, Жени Чуприны и нашей" Линии Маннергейма ". Будете где-то поблизости - заходите", - отметил он.

Как рассказал 15 июня Жадан, во второй половине этого месяца он сотрудничает с патриотическим радио Tryzub FM в Карловке под Авдеевкой.

На странице радиостанции можно увидеть видео последних эфиров с Жаданом.

Напомним, 19 июня на платформе YouTube обнародовали песню Руслана Горового на стихотворение Сергея Жадана "Спи моє дитя" в память о погибшем от теракта на Марше единства 22 февраля 15-летнего Даниила Дидика.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

больше новостей

21 июня, 2020 воскресенье

20 июня, 2020 суббота

19 июня, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать