На 21 июня Жадан обещает "небольшой фестиваль" в прифронтовой Авдеевке

20 июня, 2020, 22:13

В воскресенье, 21 июня 2020 года, писатель, поэт и певец Сергей Жадан устраивает концертную программу в городе Авдеевка Донецкой области, который расположен вплотную к линии фронта

Об этом он заявлял у себя на странице, передает Еспресо.TV .

"21 июня в Авдеевке мы делаем небольшой фестиваль с участием Олега Сенцова, Егора Соболева, Ларисы Руснак, Артема Полежаки, Жени Чуприны и нашей" Линии Маннергейма ". Будете где-то поблизости - заходите", - отметил он.

Как рассказал 15 июня Жадан, во второй половине этого месяца он сотрудничает с патриотическим радио Tryzub FM в Карловке под Авдеевкой.

На странице радиостанции можно увидеть видео последних эфиров с Жаданом.

Напомним, 19 июня на платформе YouTube обнародовали песню Руслана Горового на стихотворение Сергея Жадана "Спи моє дитя" в память о погибшем от теракта на Марше единства 22 февраля 15-летнего Даниила Дидика.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb