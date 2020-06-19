"Спи, мое дитя": Жадан и Горовой посвятили песню 15-летнем Данилу Дидыку, убитому на Марше единства в Харькове

19 июня, 2020, 18:36

19 июня на платформе YouTube обнародовали песню Руслана Горового на стихотворение Сергея Жадана "Спи, мое дитя" в память о погибшем от теракта на Марше единства 22 февраля 15-летнем Даниле Дидыке

Новой песней в память о погибшем в теракте Даниле Дидыке можно прослушать на платформе YouTube .

"Друзья, мы вчера крутили эту песню Руслана Горового на нашем "Тризуб ФМ". Сегодня трек появился на YouTube. Песня посвящена памяти Дани Дидыка. Как по мне, получилось трогательно и правдиво. Спасибо Руслану за возможность присоединиться к этому проекту . Послушайте", - прокомментировал Сергей Жадан.

"Это еще один кирпичик в стену памяти 15-летнего героя Дани Дидыка, которого убили наемники русского мира", - написал Руслан Горовой в комментарии к песне на YouTube.

Руслан Горовой - украинский журналист, автор известного проекта "Служба розыска детей", Заслуженный журналист Украины, режиссер-документалист, поэт и музыкант, писатель, автор сборников повестей и рассказов на русском и украинском языках

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