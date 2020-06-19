Иран провел испытания крылатых ракет нового поколения

19 июня, 2020, 17:15

Иранские военные провели успешное испытание крылатых ракет нового поколения в Оманском заливе

Об этом сообщает Radio Farda со ссылкой на местные СМИ.

"Военно-морские силы регулярной армии Ирана в четверг объявили, что успешно испытали ракеты морского базирования "нового поколения" во время учений в Оманском заливе и в северной части Индийского океана", - говорится в сообщении.

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По информации иранского информагентства IRNA, во время учений ракеты успешно уничтожили цели на расстоянии 280 км.

По словам командующего ВМС армии Хоссейна Ханзаде, ракеты оснащены новыми боеголовками, которые способны с высокой точностью уничтожать цели.

Новые ракеты были разработаны и изготовлены Министерством обороны Ирана и Военно-морскими силами регулярной армии.

Видео испытаний опубликовал канал CTGN в YouTube.

Запуски ракет были осуществлены с берега в сторону залива.