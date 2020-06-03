Израиль испытал в открытом море высокоточную баллистическую ракету
Об этом сообщается на сайте ИАИ .
"IAI успешно завершил боевые испытательные стрельбы с помощью системы LORA. Испытания проводились в открытом море, чтобы продемонстрировать возможности LORA заказчику ИАИ", - говорится в сообщении.
Пуск двух ракет был выполнен по гражданскому кораблю.
Комплексное опробование включало два сценария для тестирования и демонстрацию расширенных возможностей LORA. Первый сценарий предусматривал запуск на расстояние до 90 км, а второй - на 400 км.
Отмечается, что в ходе обоих испытаний ракеты "поразили цель с высокой точностью".
Lоng-Range Artillery Missile - оперативно-тактический ракетный комплекс, который стоит на вооружении израильских вооруженных сил с начала "нулевых" годов. В последнее время система прошла модернизацию.
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LORA может использоваться как в наземном, так и в морском варианте базирования для поражения объектов инфраструктуры (узлы связи, электростанции и т.д.) и батарей ПВО в глубине территории противника.
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