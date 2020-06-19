Вице-чемпион мира покинет киевское "Динамо" ради нового клуба
19 июня, 2020, 12:48
Хорватский защитник Иосиф Пиварич продолжит карьеру в загребском "Динамо"
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua
1 июля заканчивается контрактное соглашение хорвата с киевским "Динамо", после чего легионер станет свободным агентом и сможет бесплатно добраться новому клубу.
31-летний Иосиф Пиварич уже определился с новым клубом, защитник стремится вернуться в загребское "Динамо", в составе которого игрок выступал с 2008 по 2017 годы.
Пиварич выступает за украинский клуб с 2017 года, в нынешнем сезоне он сыграл за киевлян лишь 2 матча. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.
В 2018 году Иосиф Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.
- 17 июня стало известно, что хорватский футболист Иосиф Пиварич близок к переходу из киевского "Динамо" в "Динамо" из Загреба .
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