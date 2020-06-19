Вице-чемпион мира покинет киевское "Динамо" ради нового клуба

19 июня, 2020, 12:48

Хорватский защитник Иосиф Пиварич продолжит карьеру в загребском "Динамо"

Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua

1 июля заканчивается контрактное соглашение хорвата с киевским "Динамо", после чего легионер станет свободным агентом и сможет бесплатно добраться новому клубу.

31-летний Иосиф Пиварич уже определился с новым клубом, защитник стремится вернуться в загребское "Динамо", в составе которого игрок выступал с 2008 по 2017 годы.

Пиварич выступает за украинский клуб с 2017 года, в нынешнем сезоне он сыграл за киевлян лишь 2 матча. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 1,2 млн евро.

В 2018 году Иосиф Пиварич стал в составе сборной Хорватии вице-чемпионом мира.