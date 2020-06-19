Во Львовской области продлили карантин еще на 3 дня

19 июня, 2020, 15:45

Карантин во Львовской области продолжили до 22 июня из-за превышения инцидентности заболеваний COVID-19

Решение приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС на заседании, передает ZAXID.NET.

Никаких послаблений по транспорту, детсадов, спортивных учреждений не разрешили.

"Количество больных не стремительно, но растет", - отметил заместитель председателя ЛОГА Иван Собко.

Собко сообщил о готовящемся проект постановления, который даст возможность областным комиссиям усиливать или ослаблять карантин на определенных территориях, однако ее должно утвердить правительство.

Директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис призвал жителей не пренебрегать правилами карантина - соблюдать дистанцию, использовать средства защиты.