Возвращение к более жесткому карантину будет ударом по экономике, - Кабмин

19 июня, 2020, 15:08

В Кабинете министров предупреждают, что возвращение к жесткому карантину сильно ударит по экономике Украины

Такое заявление члены правительства сделали на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - говорится в сообщении.

Зеленский подчеркнул необходимость четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.

"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Если люди это будут понимать, то больше будут соблюдать адаптивный карантин", - отметил глава государства.

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