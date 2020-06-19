Возвращение к более жесткому карантину будет ударом по экономике, - Кабмин
Такое заявление члены правительства сделали на селекторном совещании по предотвращению распространения COVID-19 под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Чиновники отметили, что возвращение к более жесткому карантину будет сильным ударом по экономике, и согласились, что необходима более тесная координация в коммуникациях по мерам карантина с местными властями и населением", - говорится в сообщении.
Зеленский подчеркнул необходимость четкой согласованной коммуникации с людьми по правилам карантина.
"Надо четко коммуницировать, что такое адаптивный карантин и как он влияет на работу общественных заведений, транспорта. Чтобы был четко и подробно расписан план, как должны работать рестораны, пляжи, ночные клубы. Если люди это будут понимать, то больше будут соблюдать адаптивный карантин", - отметил глава государства.
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