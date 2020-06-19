В киевской академии СБУ обнаружили COVID-19
Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-центре ведомства.
"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы", - говорится в сообщении.
Там отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное
"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости осуществляют дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", - рассказали в СБУ.
Всем остальным курсантам делают дополнительное тестирование, они на обсервации.
"Ситуация находится под контролем руководства службы. В академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, осуществляют бесконтактный температурный скрининг, дезинфекцию и бактерицидное облучение помещений", - добавили в пресс служба.
- МЗ инициировать ужесточение контроля карантинных мероприятий после ряда антирекордов коронавируса в Украине.
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