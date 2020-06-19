В киевской академии СБУ обнаружили COVID-19

19 июня, 2020, 15:59

В Службе безопасности Украины заявляют об обнаружении COVID-19 у курсантов своей Национальной академии

Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-центре ведомства.

"Впервые инфекция была диагностирована у одного из них после общения с родственниками. У курсантов, которые контактировали с больным, также обнаружен вирус СOVID-19. Все они изолированы", - говорится в сообщении.

Там отметили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное

"Они находятся под круглосуточным контролем. При необходимости осуществляют дополнительные лабораторные и инструментальные обследования. Ни одного случая осложненного течения болезни не зафиксировано", - рассказали в СБУ.

Всем остальным курсантам делают дополнительное тестирование, они на обсервации.

"Ситуация находится под контролем руководства службы. В академии усилен контроль за соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, осуществляют бесконтактный температурный скрининг, дезинфекцию и бактерицидное облучение помещений", - добавили в пресс служба.