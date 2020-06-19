Антирекорды COVID-19 в Украине: Минздрав будет инициировать жесткий контроль за соблюдением карантина
19 июня, 2020, 09:32
МЗ будет инициировать ужесточение контроля карантинных мероприятий после ряда антирекордов коронавируса в Украине
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Мы считаем, что должны жесткие ограничения вводиться в определенных регионах в условиях адаптивного карантина. Когда я говорю о жестких ограничениях, я прежде всего говорю об ограничении работы тех или иных заведений. В том числе, например, ночных клубов", - заявил Степанов.
По его словам, речь идет о транспорте, в котором люди не надевают маски, а также о супермаркетах, в которых не соблюдают социальной дистанции.
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