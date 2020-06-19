В Бразилии число зараженных коронавирусом приближается к миллиону
Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.
Всего в Бразилии коронавирус диагностировали у 983 359 человек.
Кроме того, за минувшие сутки было зафиксировано 1 238 летальных исходов, всего умерли 47 748 пациентов с коронавирусом.
Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в три раза - до 125 тысяч.
Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.
По состоянию на утро этого дня, в мире зафиксировано 8 595 075 случаев заражения коронавирусом. Антилидером остаются США (2 263 749), Бразилия (983 359) и Россия (569 063) случаев.
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