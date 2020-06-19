В Бразилии число зараженных коронавирусом приближается к миллиону

19 июня, 2020, 18:05

За минувшие сутки в Бразилии зафиксировали 22 765 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Всего в Бразилии коронавирус диагностировали у 983 359 человек.

Кроме того, за минувшие сутки было зафиксировано 1 238 летальных исходов, всего умерли 47 748 пациентов с коронавирусом.

Бразилия занимает второе после США место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.

По оценкам ученых из Университета Вашингтона, в начале августа общее число умерших от коронавируса в Бразилии может увеличиться в три раза - до 125 тысяч.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что теперь считают эпицентром пандемии коронавируса нового типа COVID-19 Южную и Северную Америку.

По состоянию на утро этого дня, в мире зафиксировано 8 595 075 случаев заражения коронавирусом. Антилидером остаются США (2 263 749), Бразилия (983 359) и Россия (569 063) случаев.