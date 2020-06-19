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Espreso.tvОбществоУкраина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом. - Госпогранслужба

Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом. - Госпогранслужба

Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на границе со странами Европейского союза и Молдовой

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам руководителя управления организации пограничного контроля Юрия Лисюка, работа пунктов пропуска была восстановлена распоряжением Кабмина от 20 мая.

На этой неделе была возобновлена работа еще двух пунктов пропуска после согласования соседних стран. На границе с Польшей открыли автомобильный пункт пропуска "Шегини", а на украинско-румынской границе заработал пункт пропуска "Солотвино".

  • Пограничники Венгрии сообщили о возобновлении пропуска через границу пассажирских автобусов из Украины и назвали изменения в некоторые правила для въезда на свою территорию.
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