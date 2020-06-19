Украина открыла все пункты пропуска на границе с Евросоюзом. - Госпогранслужба

19 июня, 2020, 20:22

Украина возобновила работу всех пунктов пропуска на границе со странами Европейского союза и Молдовой

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам руководителя управления организации пограничного контроля Юрия Лисюка, работа пунктов пропуска была восстановлена распоряжением Кабмина от 20 мая.

На этой неделе была возобновлена работа еще двух пунктов пропуска после согласования соседних стран. На границе с Польшей открыли автомобильный пункт пропуска "Шегини", а на украинско-румынской границе заработал пункт пропуска "Солотвино".