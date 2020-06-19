Венгрия возобновила автобусное сообщение с Украиной и назвала правила пересечения границы

19 июня, 2020, 18:33

Пограничники Венгрии сообщили о восстановлении пропуска через границу пассажирских автобусов из Украины и назвали изменения в некоторые правила для въезда на свою территорию

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Для граждан Украины, которые планируют посетить Венгрию информируем: на карантин не отправляют граждан Украины, въезжающих в 30-километровую зону. От таких лиц не требуют дополнительных подтверждающих документов для въезда, но они должны покинуть территорию Венгрии в течение 24 часов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что въезд на территорию Венгрии с целью транзитного проезда разрешается круглосуточно при наличии у лица документа о постоянном месте поживания, разрешения на пребывание, вида на жительство, визы на длительное трудоустройство или иного документа, подтверждающего право на длительное пребывание в стране назначения, выданного официальным органом этой страны. К тому же, лицо должно предоставить согласие на проверку на наличие COVID-19 и не иметь признаков подозрения на инфекцию.

Напомним, правительство Венгрии сообщил, что утром 30 мая откроются еще 4 пункта пропуска на украинском-венгерской границе. Но 30 мая пограничники так и не открыли границы.

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