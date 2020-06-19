Тренер "Шахтера" не спешит покидать Украину ради португальского клуба

19 июня, 2020, 14:48

Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Филипп Селиккая начнет переговоры с лиссабонским "Спортингом" после чемпионства в Украине

Об этом сообщает record.pt .

Все мысли 35-летнего специалиста связаны с тем, чтобы помочь "Шахтеру" в ближайшем туре оформить титул чемпиона Украины, и помочь штаба Луиша Каштру выполнить ключевую задачу на сезон. Лишь после того, как "горняки" станут чемпионами - Селиккая начнет переговоры с лиссабонским "Спортингом".

Тренерскую карьеру Филипп Селиккая начал в 2010 году, а до этого работал скаутом. Возглавлял молодежные команды "Бенфики" и "Алмаде". Также был ассистентом главного тренера в "Аль-Ахли" из ОАЭ и лиссабонского "Спортинга" U-19.