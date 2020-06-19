Трамп допускает полный разрыв отношений с Китаем
19 июня, 2020, 12:57
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при определенных условиях могут полностью разорвать отношения с Китаем
Об этом Трамп написал в Twitter.
"Возможно, я не до конца прояснило, но в США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем", - написал он.
Заявление было сделано на фоне подписания новых санкций против властей Китая.
Накануне стало известно, что США разработали стратегию обороны в космическом пространстве для противодействия угрозе со стороны России и Китая.
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