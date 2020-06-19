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Espreso.tvОбществоТрамп допускает полный разрыв отношений с Китаем

Трамп допускает полный разрыв отношений с Китаем


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при определенных условиях могут полностью разорвать отношения с Китаем

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Возможно, я не до конца прояснило, но в США в политике, конечно, остается вариант при различных условиях полностью порвать с Китаем", - написал он.

Заявление было сделано на фоне подписания новых санкций против властей Китая.

Накануне стало известно, что США разработали стратегию обороны в космическом пространстве для противодействия угрозе со стороны России и Китая.

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