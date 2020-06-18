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Espreso.tvОбществоУгроза России и Китая: США разработали стратегию обороны в космосе

Угроза России и Китая: США разработали стратегию обороны в космосе


фото: defense.gov
США разработали стратегию обороны в космическом пространстве для противодействия угрозе со стороны России и Китая

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Космическая стратегия призывает вооруженные силы США подготовиться к конкуренции с Китаем и Россией.

"Министерство обороны должно противостоять новой реальности, когда у противников есть более совершенное оружие, которое предназначено для нацеливания на военные спутники США и лишает Соединенные Штаты ключевого военного превосходства", - говорится в стратегии.

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В документе также отмечается, что Китай и Россия "представляют самые непосредственные и серьезные угрозы космических операций США".

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