Угроза России и Китая: США разработали стратегию обороны в космосе
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Космическая стратегия призывает вооруженные силы США подготовиться к конкуренции с Китаем и Россией.
"Министерство обороны должно противостоять новой реальности, когда у противников есть более совершенное оружие, которое предназначено для нацеливания на военные спутники США и лишает Соединенные Штаты ключевого военного превосходства", - говорится в стратегии.
Читайте также: Правые республиканцы в Конгрессе США предложили ввести "жесткие" санкции против России
В документе также отмечается, что Китай и Россия "представляют самые непосредственные и серьезные угрозы космических операций США".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
-
-
12 июня, 2020 Вакарчук обнулился. Есть ли будущее у партии "Голос"?