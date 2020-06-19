Спасатели объявили предупреждение о повышенной пожароопасности на востоке Украины

19 июня, 2020, 16:24

19 июня спасатели предупредили граждан о высокой вероятности пожаров из-за жары на востоке и северо-востоке Украины

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что чрезвычайный уровень пожарной опасности наблюдается в восточных регионах, а также в Сумской и Черниговской областях. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.

Во время пожароопасного периода запрещено заезжать в лес на автомобилях и охотиться с использованием огнестрельного оружия.

Также в лесу не стоит оставлять стеклянные бутылки, консервные банки, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара.

В то же время, на западе Украины спасатели объявили штормовое предупреждение: прогнозируют ухудшение погодных условий с градом, грозой и шквалами ветра до 15-20 м/с

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