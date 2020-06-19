Ливни и град: спасатели объявили штормовое предупреждение

19 июня, 2020, 12:49

19 июня в Украине прогнозируют ухудшение погодных условий со шквалами ветра до 15-20 м / с

Об этом говорится в повыдомленни на сайте ГСЧС.

Отмечается, что по всей Украине 19 июня пройдут дожди и грозы.

Днем в отдельных районах Украины ожидаются град и шквалы ветра от 15 до 20 м / с.

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В Карпатах ожидают ливни.

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