Рада назначила министром экологии Абрамовского
За кандидатуру Романа Абрамовского отдали голоса 264 нардепа, сообщает Еспресо.TV .
Отметим, ранее Абрамовский занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.
Кандидатуру Абрамовского в качестве главы вновь Минэкологии выдвинула фракция "Слуга народа". Его назначение поддержали также мажоритарщики и профильный комитет.
За кандидатуру Абрамовского отдали голоса 227 "слуг", по одному нардепу от ОПЗЖ и "Батькивщины", 17 народных избранников с "Доверия" и 9 от фракции "За будущее".
Ранее в правительстве решили разделить Минэнергетики и защиты окружающей среды на два ведомства из-за неэффективности работы в рамках одного министерства и конфликта интересов. Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов должно занять около месяца.
До начала работы в правительстве Абрамовский занимал должности генерального директора ЧАО "Укрстальконструкция" и первого заместителя главы правления ПАО ЕМЗ "Металлист".
- Напомним, в конце мая правительство разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства.
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