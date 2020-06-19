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Espreso.tvОбществоРада назначила министром экологии Абрамовского

Рада назначила министром экологии Абрамовского


фото: ednist.info
19 июня на заседании Верховной Рады был избран новый министр экологии: им стал Роман Абрамовский

За кандидатуру Романа Абрамовского отдали голоса 264 нардепа, сообщает Еспресо.TV .

Отметим, ранее Абрамовский занимал должность заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды.

Кандидатуру Абрамовского в качестве главы вновь Минэкологии выдвинула фракция "Слуга народа". Его назначение поддержали также мажоритарщики и профильный комитет.

За кандидатуру Абрамовского отдали голоса 227 "слуг", по одному нардепу от ОПЗЖ и "Батькивщины", 17 народных избранников с "Доверия" и 9 от фракции "За будущее".

Ранее в правительстве решили разделить Минэнергетики и защиты окружающей среды на два ведомства из-за неэффективности работы в рамках одного министерства и конфликта интересов. Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов должно занять около месяца.

До начала работы в правительстве Абрамовский занимал должности генерального директора ЧАО "Укрстальконструкция" и первого заместителя главы правления ПАО ЕМЗ "Металлист".

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