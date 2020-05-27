Правительство разделило Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства

27 мая, 2020, 13:34

Кабинет Министров Украины создал Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов и Министерство энергетики Украины

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook .

"Кабинет министров принял постановление о создании Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. Этим же постановлением предлагается переименовать Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины в Министерство энергетики Украины", - написал он.

Таким образом, по словам Мокана, будут созданы два отдельных министерства. Оба министерства являются правопреемниками прав и обязанностей Министерства энергетики и защиты окружающей среды в соответствующих сферах, подчеркнул он.

Проект постановления на заседании правительства презентовала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец. По ее словам, институциональная способность Министерства энергетики и защиты окружающей среды делает невозможным надлежащий уровень формирования и реализации государственной политики в сферах энергетики и защиты окружающей среды, а также вызывает конфликт интересов в двух сферах.

"Министерством энергетики и защиты окружающей среды разработан проект постановления "Некоторые вопросы оптимизации системы органов исполнительной власти". Целью проекта является оптимизация системы центральных органов исполнительной власти путем разграничения полномочий в сфере окружающей среды и энергетики, что позволит комплексно формировать государственную политику в этих сферах и избежать конфликта интересов при реализации государственной политики", - сказала Буславец.

Проект соответствующего решения принят с однодневной доработкой.

Напомним, в августе 2019 г. Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета Министров Украины. Этим решением был назначен министр энергетики и защиты окружающей среды Украины. До этого в правительстве были два отдельных министерства: Минэнергетики и Минэкологии.

14 мая Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение о необходимости разделения Министерства энергетики и защиты окружающей среды на два министерства и внесет соответствующие рекомендации правительству.