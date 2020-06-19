"Реал" продлил контракт с конкурентом Лунина

19 июня, 2020, 15:18

Мадридский "Реал" продлил контракт с голкипером Альфонсом Ареоля

Об этом сообщает Marca.

"Реал" продлил арендный контракт с французским вратарем до завершения выступлений команды в Лиге чемпионов. Предыдущее соглашение действовало до 30 июня.

27-летнего Альфонсо Ареоля "Реал" арендует с начала сентября 2019 года у французского ПСЖ, как дублера для основного голкипера Тибо Куртуа.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в нынешнем сезоне играет за "Овьедо", где успел провести 12 матчей, пропустить 11 голов и 3 игры отстоять "на ноль".

18 июня Лунин отразил одиннадцатиметровый в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Депортиво".