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Espreso.tvСпорт"Реал" продлил контракт с конкурентом Лунина

"Реал" продлил контракт с конкурентом Лунина


фото: Getty Images
Мадридский "Реал" продлил контракт с голкипером Альфонсом Ареоля

Об этом сообщает Marca.

"Реал" продлил арендный контракт с французским вратарем до завершения выступлений команды в Лиге чемпионов. Предыдущее соглашение действовало до 30 июня.

27-летнего Альфонсо Ареоля "Реал" арендует с начала сентября 2019 года у французского ПСЖ, как дублера для основного голкипера Тибо Куртуа.

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин в нынешнем сезоне играет за "Овьедо", где успел провести 12 матчей, пропустить 11 голов и 3 игры отстоять "на ноль".

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