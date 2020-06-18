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Espreso.tvСпортУкраинский голкипер Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании

Украинский голкипер Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании


фото: Getty Images
Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин отбил одиннадцатиметровый в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Депортиво"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лунин спас свою команду на 37-й минуте после удара с пенальти Эмре Чолак, при счете 1: 0 в пользу "Овьедо".

Команда украинца в итоге не смогла удержать победу и сыграла с "Депортиво" вничью 2: 2.

"Овьедо" из-за очередной потери очков опустился во втором испанском дивизионе в зоне вылета - на 20-е место.

Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Овьедо" 12 матчей, пропустил 11 голов и 3 игры отстоял "на ноль".

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