Украинский голкипер Лунин отбил пенальти в чемпионате Испании

18 июня, 2020, 09:03

Украинский вратарь "Овьедо" Андрей Лунин отбил одиннадцатиметровый в матче второго дивизиона чемпионата Испании против "Депортиво"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лунин спас свою команду на 37-й минуте после удара с пенальти Эмре Чолак, при счете 1: 0 в пользу "Овьедо".

Команда украинца в итоге не смогла удержать победу и сыграла с "Депортиво" вничью 2: 2.

"Овьедо" из-за очередной потери очков опустился во втором испанском дивизионе в зоне вылета - на 20-е место.

Андрей Лунин в нынешнем сезоне сыграл за "Овьедо" 12 матчей, пропустил 11 голов и 3 игры отстоял "на ноль".

Напомним, 16 апреля сообщалось, что "Реал" в следующем сезоне вернет Андрея Лунина из аренды в "Овьедо".

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